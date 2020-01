Golpe virtual rouba informações de usuários de streaming

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



15/01/2020 | 15:48



Os usuários de serviços de streaming precisam tomar cuidado com um novo ataque. Esse golpe virtual rouba informações de internautas, por meio da imagem da Netflix. O esquema começa com um e-mail dos criminosos se passando pela empresa, e na mensagem a vítima recebe um aviso de que se não completar informações que faltaram no cadastro, ou que estavam incorretas, a conta seria suspensa dentro de 72 horas. O usuário que acredita na mensagem, passa suas informações para os criminosos acreditando ser um e-mail oficial, e acaba tendo seus dados roubados.

Apesar do e-mail parecer legítimo, a ESET, empresa de detecção proativa de ameaças, explica que existem diversas maneiras de reconhecer um golpe. Algumas das dicas dos especialistas são:

• Preste atenção no remetente: mesmo que o nome da empresa apareça, se você analisar com calma é possível perceber que não se trata de um contato oficial de um domínio da Netflix.

• Mesmo que o remetente pareça real, às vezes o site que o link lhe direciona é falso. Por isso, esteja atento ao domínio do site e outros sinais, como erros gramaticais ou sites em línguas estrangeiras.

• Confira o certificado de SSL: aquele cadeado ao lado da URL dos sites é, na verdade, um certificado de segurança. Ele nos mostra que os dados sigilosos inseridos naquele site estão sendo criptografados, o que protege sua informação de criminosos e torna mais difícil roubar suas informações. A ESET reforça que nem sempre um site com cadeado é seguro, mas é possível conferir a origem do site ao clicar no símbolo e ver a organização responsável pelo site.

• Caso esteja em dúvida da veracidade da mensagem, entre em contato com a empresa remetente por canais oficiais, como telefones fornecidos no site e redes sociais.

• Tenha uma solução de segurança instalada e atualizada, dessa maneira se algum arquivo malicioso for baixado no seu computador ou você acessar algum site malicioso, o serviço identifica o problema e serve como barreira.

