Bianca Bellucci

Do 33Giga



15/01/2020 | 15:48



A internet até podia ser diferente em 2010, mas os memes e virais já marcavam presença. ET Bilu, Trololó, Família Restart e outros fizeram (e ainda fazem) a alegria dos internautas. A seguir, o 33Giga resgata algumas destas pérolas que completam 10 anos em 2020. Os contextos foram baseados nos sites Museu de Memes e Know Your Meme.



































































































< >