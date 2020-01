Sesc apresenta espetáculos circenses

Miriam Gimenes



16/01/2020 | 07:35



Não tem desculpa para não se divertir no mês de férias. A partir de amanhã, às 20h, o Sesc São Caetano (Rua Piauí, 554) dá início ao projeto Cena Aberta, em que números circenses são apresentados gratuitamente na unidade da região.

O primeiro da lista é o espetáculo Mansão 80, realizado pela companhia La Cascata Cia Comica, que é formada pelos atrapalhados palhaços Sossego, Olindo Thompson e Olivia. Os três são contratados para fazer a mudança de uma mansão que esconde um segredo. Inspirada na cultura dos anos 1980, essa divertida comédia faz uma menção aos ícones dessa década.

Já no dia 24 quem sobe ao palco da unidade é a Cia LaClass Excêntricos, com o show Encontro, que conta a vida de dois palhaços da infância à velhice, por meio de diálogos poéticos e metáforas. Um espetáculo trata sobre relacionamento e amor e, além de arrancar risadas, promete emocionar.

Por fim, no dia 31, será apresentado o YO SI TU NO – Um Elogio à Bobagem, em que e André Sabatino e Mauro Braga, dois palhaços excêntricos, buscam o melhor lugar para sua apresentação musical, mas nem sempre obtêm sucesso. Eles criam assim o inesperado através de números divertidos e de improviso. O espetáculo possui técnicas de acrobacias de solo, saltos e quedas, e também do teatro físico.

Nos três casos, a entrada é gratuita e aberta ao público geral. Para assistir, tem de retirar o ingresso com uma hora de antecedência na central de atendimento da unidade, limitado a quatro por pessoa.