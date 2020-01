Wagner Moura vive diplomata brasileiro em trailer de Sérgio, cinebiografia da Netflix

15/01/2020 | 15:10



Foi liberado nesta quarta-feira, dia 15, o trailer da cinebiografia Sergio, protagonizada por Wagner Moura. Produzida pela Netflix, ela narra a história de um diplomata brasileiro morto em 2003 durante um ataque a bomba à sede da ONU em Bagdá.

Conforme diz a sinopse, após anos trabalhando na instituição, Sérgio decide viver uma vida simples ao lado da esposa, a economista argentina Carolina Larriera, papel de Ana de Armas. Antes, no entanto, ele assume uma última missão a pedido de George W. Bush para ir até a capital do Iraque que está recém-mergulhada em um caos com a invasão norte-americana.

Porém, a missão que deveria ser breve é interrompida por um homem-bomba que lança um caminhão contra o quartel-general da ONU. A partir daí, as paredes do edifício caem sobre Sérgio e ele passa a lutar entre a vida e a morte.

O longa estreia no dia 17 de abril.