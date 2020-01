Após mais de um mês, Anne Hathaway finalmente revela o sexo de seu segundo filho

15/01/2020 | 14:10



Como você viu, surgiram rumores de que Anne Hathaway teria dado à luz segundo filho por volta de dezembro de 2019. No último domingo, dia 12, a atriz fez uma aparição no tapete vermelho do Critics? Choice Awards ao lado do marido, Adam Shulman, e confirmou que já não tinha mais nenhum bebê dentro de sua barriga. E apesar de ser bem discreta, Anne fez diversos comentários sobre o recém-nascido durante o evento - e ainda entregou qual era o sexo do mais novo integrante da família.

Uma fonte contou à Us Magazine que a artista mostrou uma foto do filho a uma das pessoas que estavam na premiação.

- Este é ele, disse Anne, indicando que o filho era um menino.

- Oh, ele é tão fofo!, respondeu a pessoa.

Anne e Adam já eram pais de Jonathan, que hoje tem três anos de idade. Será que eles tentarão ter uma menininha mais para frente?