Alok estreará bloco de Carnaval em São Paulo: - Ansiedade já chegou

15/01/2020 | 13:10



O papai do momento, o DJ Alok, que teve filho recentemente junto com sua esposa, Romana Novais, não pretende ficar parado no Carnaval! O músico vai estrear seu próprio bloco na capital paulistana no dia 16 de fevereiro. O trio de Alok sairá na região da Berrini, no dia 16 de fevereiro.

- O Carnaval de São Paulo está crescendo muito a cada ano e ter a oportunidade de levar música eletrônica contribuindo e tornando a festa ainda mais democrática, é sensacional, ainda mais porque eu moro aqui. A ansiedade já chegou com tudo pra sentir a energia da galera na melhor época do ano, comentou ele em comunicado enviado à imprensa.

Alok ainda vai divulgar o tema do trio e quais serão os convidados que farão participações especiais. Lembrando que Alok já tocou com seu trio no Carnaval de Salvador nos dois últimos anos.