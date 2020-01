Programa de Sabrina Sato na Record TV ganha data de estreia

15/01/2020 | 13:11



Finalmente! Após muita expectativa, a aguardada estreia de Sabrina Sato como apresentadora do Domingo Show já tem data para acontecer! Nesta quarta-feira, dia 15, a Record TV divulgou que o novo formato da atração começará a ser exibido a partir do próximo dia 8 de março. Para 2020, o programa terá novas atrações e quadros, além de um game inédito na TV brasileira.

A assessoria de imprensa da emissora já adiantou o que podemos esperar nesse novo desafio de Sabrina Sato. A japa contará como uma ótima companhia na atração, já que Dona Kika, mãe dela, foi contratada pela Record TV para trabalhar no programa. Ainda não há detalhes sobre qual função a matriarca da família Sato irá desempenhar, no entanto, é certo que ela estará coladinha com Sabrina nessa nova empreitada.

Os rumores de que o ex-namorado da japa, o ex-BBB Dhomini irá reencontrá-la na atração está confirmado! Ele e outras celebridades como Silvana Oliveira, mãe da cantora Ludmilla, e Luiza Ambiel, que participava do quadro Banheira do Gugu, estarão em um reality show que será exibindo dentro do programa. Ao que tudo indica, eles ficarão confinados e as gravações do quadro devem começar em breve.

Para quem não se lembra, Dhomini, ou André Augusto Ferreira Fontes, namorou com a apresentadora entre 2003 e 2004. Os dois se conheceram no BBB3, quando ficaram confinados no reality show global. Sabrina foi eliminada e o rapaz seguiu como vencedor da edição. O relacionamento chegou ao fim no início do ano seguinte, quando ela já estava como contratada do programa Pânico na TV, apresentado por Emílio Surita. Atualmente, Sabrina Sato é noiva de Duda Nagle e juntos eles são pais de Zoe.