Atriz de Capitão América é acusada de matar mãe a facadas

15/01/2020 | 13:10



A atriz Mollie Fitzgerald, de 38 de idade, que teve uma pequena participação no filme Capitão América: O Primeiro Vingador, em 2011, está sendo acusada de assassinar sua própria mãe a facadas. Mollie foi presa pela polícia de Olathe, no Kansas, e está sendo acusada de assassinato em segundo grau.

Segundo o TMZ, a prisão da atriz veio no dia 31 de dezembro, dias depois de os policiais terem encontrado a mãe de Mollie, Patricia Fitzgerald, de 68 anos de idade, morta no apartamento da artista, o que aconteceu no dia 20 de dezembro de 2019. Os guardas disseram que tinham ido atender a um chamado por conta de um barulho e acabaram encontrando Mollie na cena do crime, com quase nenhum ferimento.

Porém, a nova reviravolta na polêmica rolou na última terça-feira, dia 14. Ainda segundo o veículo, na época da prisão Mollie afirmou que teve de matar a mãe em legítima defesa, contando que teria sido atacada por ela primeiro, que veio com uma faca. No entanto, de acordo com o laudo médico do caso, foi comprovado o contrário:

- Não foram encontrados ferimentos consistentes para afirmar que Patricia teria iniciado algum embate ou estivesse com algum instrumento cortante em suas mãos, dizia a nota.

Logo em seguida, os policiais determinaram que Mollie teria sido, de fato, a agressora, condenando-a por assassinato. Diante disso, ela continua presa, mas informações sobre a sentença da atriz e se ela ainda tem possibilidade de recorrer da decisão não foram divulgadas até o momento.

Além da interpretação de Mollie no filme da Marvel, ela ainda é listada como diretora e produtora de outros longas menores.