15/01/2020 | 13:11



Cerca de 70 funcionários da Marfrig Global Foods, localizada no bairro jardim Cambui, em Santo André estão paralisados por conta de possibilidade de fechamento da unidade. Máquinas foram retiradas da planta, responsável pela separação de mercadorias, e o Sindicato dos Empregados em Empresas de Industrialização Alimentícia de São Paulo e Região não consegue contato com a empresa. Desde meia-noite a unidade está parada.

De acordo com o vice-presidente da entidade, Rubens Gomes, a planta já encerrou as atividades em 2014 e após reativação da atividade, fez novamente em 2016. O funcionamento atual acontecia desde 2017. "Nas outras vezes que isso foi feito, eles avisaram o sindicato e nós negociamos as melhores condições de encerramento de contrato. Porém, agora nada é dito aos trabalhadores e parece que está sendo tudo feito na surdina", afirmou ele, que mandou um ofício para a empresa no início desta semana, mas ainda não obteve resposta.

O Diário aguarda manifestação da Marfrig sobre o assunto.