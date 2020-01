Do Diário do Grande ABC



15/01/2020 | 11:23



A programação de janeiro do Museu de Arte Moderna de São Paulo tem como foco ações conjuntas para todos os grupos familiares. Vivências lúdicas, oficinas de música, de construção de brinquedos e outras diversas fazem parte da agenda do projeto Família MAM, que ocorre até dia 25.

Crianças de todas as idades estão convidadas, na companhia de pais, irmãos, tios, avós ou outros parentes, a participar de atrações que ensinam e divertem ao mesmo tempo.

Segue a lista de opções restantes:

15/01 (quarta-feira) - Narração de história em português e libras com Mirela Estelles e Amarilis Reto

Horário: 15h

Local: Sala Milú Villela.

Classificação etária: livre.

Participantes: 30 pessoas (crianças e acompanhantes)

Descrição: As histórias serão contadas em português e libras (língua brasileira de sinais) simultaneamente e serão inspiradas pelas obras da exposição em cartaz, instigando a percepção e a interpretação de temas contemporâneos.

Duração: 60 minutos.

16/01 (quinta-feira) - História brincada com Mirela Estelles e Sandra Bittar

Horário: 15h

Local: Auditório Lina Bo Bardi.

Classificação etária: livre.

Participantes: 50 pessoas (crianças e acompanhantes).

Descrição: Neste encontro, crianças e adultos são convidados a interagir com uma história estimulados pela narrativa permeada de músicas, objetos variados, movimento e brincadeiras tradicionais da infância.

Duração: 50 minutos

17/01 (sexta) - Oficina de música e movimento para bebês com Sandra Bittar

Horário: 15h

Local: Ateliê Chico Science.

Classificação etária: bebês a partir de 6 meses até 24 meses.

Participantes: 20 bebês + 20 acompanhantes.

Descrição: Oficina que estimula a interação do bebê com o mundo, e a observação do adulto de uma construção própria de movimentos e da movimentação do bebê a partir da música.

Duração: 60 minutos.

18/01 (sábado) - Narrativas fantásticas

Horário: 15h

Local: Ateliê Educativo, na Sala Paulo Figueiredo.

Classificação etária: + 4 anos.

Participantes: 25 pessoas (crianças e acompanhantes).

Descrição: Por meio do jogo surrealista cadavre exquis, ou cadáver esquisito, de construção de imagens, frases e/ou textos de modo rápido e espontâneo, narrativas coletivas são construídas, criando-se um livro de artista com o público participante.

Duração: 60 minutos.

21/01 (terça-feira) - Livro-objeto-livro

Horário: 15h

Local: Ateliê Educativo, na Sala Paulo Figueiredo.

Classificação etária: + 4 anos.

Participantes: 25 pessoas (crianças e acompanhantes).

Descrição: Atividade que promove intervenções artísticas em pequenos catálogos a partir do exercício de corte e cola, da técnica de colagem e da pintura com giz pastel, criando objetos-livros em tridimensionalidades.

Duração: 60 minutos.

22/01 (quarta-feira) - Jogos com Zebra 5

Horário: 15h

Local: Ateliê

Classificação etária: + 7 anos.

Participantes: 40 pessoas (crianças e acompanhantes).

Descrição: Experiência educativa conduzida pelo coletivo de educadores Zebra 5, costurada por jogos que estimulam o olhar para a arte.

Duração: 90 minutos.

23/01 (quinta-feira) - Percurso sensorial para bebês e seus acompanhantes com Mirela Estelles e Lua Tatit

Horário: 15h

Local: Ateliê Chico Science.

Classificação etária: bebês a partir de 6 meses até 24 meses.

Participantes: 20 bebês + 20 acompanhantes.

Descrição: O percurso sensorial possibilita uma vivência com tintas naturais a partir de movimentos, brincadeiras e experimentações, criando juntos, acompanhantes e bebês, um caminho de reconhecimento do próprio corpo e do corpo do bebê, suas etapas de desenvolvimento motor, cognitivo e emocional. Cria-se assim um percurso sensorial de dentro para fora, até se chegar no contato com as tintas naturais, que oferecem uma exploração tátil, gustativa e olfativa onde o bebê, assistido pelo olhar da mãe, possa explorar e estabelecer suas próprias relações e experimentações no espaço, dentro de suas possibilidades de desenvolvimento.

Duração: 60 minutos

24/01 (sexta-feira) - Histórias no escuro com Barbara Jimenez

Horário: 15h

Local: Sala Milú Villela.

Classificação etária: + 4 anos.

Participantes: 15 pessoas (crianças e acompanhantes).

Descrição: Grande parte das magias e brincadeiras da infância acontecem no escuro. Nesta proposta, os participantes embarcam em contações de histórias que têm o escuro como o seu elemento principal. O que pode acontecer em um passeio no breu? E quando acaba a luz? Que aventuras o escuro de um quarto pode nos reservar?

Duração: 60 minutos.

25/01 (sábado) - Maratona de experiências no Jardim

Horário: 15h

Local: Jardim de Esculturas.

Classificação etária: + 2 anos.

Participantes: 30 pessoas (crianças e acompanhantes).

Descrição: Diversas experiências poéticas e artísticas inspiradas nas esculturas do Jardim do MAM, que permitem a exploração sensorial da arte e do espaço de modo lúdico e integrada ao parque e à cidade. Duração: 120 minutos.

Todas as atividades têm entrada franca, mas sas vagas são limitadas - a organização recomenda que os participantes cheguem com 30 minutos de antecedência para a retiradas de senhas. Mais informações sobre o Família MAM estão no site oficial do espaço cultural.

O Museu de Arte Moderna de São Paulo está localizado no Parque do Ibirapuera (Avenida Pedro Álvares Cabral, sem número, entrada pelos portões 1 e 3. Tel.: 5085-1300). A galeria fica aberta de terça-feira a domingo, das 10h às 17h30, com visitação tendo cobrança de ingresso de R$ 10 (grátis aos sábados e para menores de 10 anos).