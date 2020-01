Brasil e Catar acabam com exigência de visto

Maria Beatriz Vaccari

Do Rota de Férias



15/01/2020 | 11:18



O acordo que acaba com a exigência de visto para brasileiros que pretendem visitar o Catar foi publicado no Diário Oficial da União na última terça-feira (14/1). A regra também é válida para os turistas do país do Oriente Médio que vêm ao Brasil.

A isenção de visto é válida para quem viaja a turismo, trânsito ou negócios. Com ela, é possível permanecer (nos dois países) por um período máximo de 90 dias por 12 meses (considerando a data da primeira entrada).

Vale destacar que, assim como em viagens para países como os Estados Unidos, é preciso ficar atento à data de vencimento do passaporte. A medida só é válida para quem tem documento vigente por, no mínimo, seis meses.

Pontos turísticos

Na galeria, confira imagens de alguns dos principais pontos turísticos do Catar.