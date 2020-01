Aos 18 anos de idade, Billie Eilish gravará música tema do novo filme de James Bond, Sem Tempo para Morrer

15/01/2020 | 11:11



Billie Eilish continua fazendo história! A cantora americana já vem conquistando bastante espaço e, em pouco tempo, já se tornou uma das artistas mais ouvidas a nível mundial, segundo a lista divulgada pelo Spotify em 2019. Agora, com apenas 18 anos de idade, já quebrou um novo recorde: será a artista mais jovem a gravar a música principal dos filmes do agente britânico, James Bond, no novo longa 007 - Sem Tempo para Morrer.

O anúncio foi feito pela conta oficial do Twitter da franquia na última terça-feira, dia 14.

A trilha sonora do #SemTempoParaMorrer será feita por Billie Eilish. Billie escreveu a música junto com seu irmão, Finneas, e é a artista mais nova da história a escrever e gravar a trilha sonora de James Bond, dizia o post.

O novo filme tem estreia prevista no Brasil para o dia 9 de abril de 2020, segundo o site iMDb. Lembrando também que, em maio de 2020, Billie virá ao Brasil pela primeira vez e realizará shows no Allianz Parque, em São Paulo, e na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro.