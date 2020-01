Klara Castanho faz alerta aos fãs após sofrer com reação alérgica

15/01/2020 | 11:11



A atriz da Rede Globo, Klara Castanho, assustou os seguidores ao aparecer com o rosto todo inchado. Na tarde da última segunda-feira, dia 13, Klara usou o seu perfil oficial do Instagram para alertar os fãs sobre os perigos da automedicação. Nos registros, a artista contou que teve uma forte reação alérgica a um anti-inflamatório e acabou ficando com várias manchas no corpo e com o rosto inchado.

- Quando eu era mais nova, eu já tinha tido uma alergia a um anti-inflamatório. Ontem, minha garganta começou a inflamar e fui comprar um anti-inflamatório genérico. Tomei normalmente à tarde, à noite e hoje de manhã. Quando acordei, metade do meu rosto estava inchado, relembrou ela.

E continuou:

- Mostrei para a minha mãe e achei que não era nada demais. Achei que tinha sido reação de algum produto que eu passei na pele. Fui ao médico. Tive uma grande reação alérgica, meu corpo inteiro, disse a atriz, que logo em seguida enfatizou:

- Quero deixar um aviso: não se mediquem sozinhos. Não costumo fazer isso, mas eu estava fora de casa, minha garganta começou a doer muito. Já estou melhor, estou ótima, mas vamos tomar cuidado!, contou ela, acalmando os mais de dois milhões de seguidores.