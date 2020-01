Mais uma decepção

Do Diário do Grande ABC



15/01/2020



A primeira quinzena de 2020 tem se configurado em período pródigo de más notícias para moradores de São Bernardo. Um dia depois da confirmação do encerramento das negociações entre Caoa e Ford para a aquisição da planta instalada no município, é divulgada a intenção do governo estadual de privatizar as balsas que servem à população.



A concessão das embarcações que atuam no Grande ABC à iniciativa privada faz parte de pacote elaborado pelo Palácio do Bandeirantes que inclui outras travessias, a maior parte delas no Litoral, e que visa economia de R$ 100 milhões aos cofres públicos.



O anúncio assusta os usuários, como comprovou equipe de reportagem deste Diário que esteve em ponto de embarque da Balsa João Basso, que liga o Riacho Grande ao bairro Tatetos. A preocupação se deve única e exclusivamente à iminente possibilidade de cobrança de tarifa quando o controle do serviço deixar de ser público e se tornar privado.



Além da João Basso, há também as balsas do Bororé, que fazem dois trajetos, um dos quais liga São Bernardo à Capital. Juntas, as três linhas transportam 2,2 milhões de pessoas por ano e 1,8 milhão de veículos, totalizando 180 mil travessias anuais.



E toda essa gente tem razão em estar aflita. Afinal de contas, ao ser questionado por este Diário, o Estado não descartou a cobrança de passagens.



Além da contingência de ter de pagar por serviço que sempre foi fornecido de graça, outro ponto que intriga os são-bernardenses é tentar entender o motivo do que parece ser uma traição, visto que o prefeito de sua cidade se diz tão próximo do governador João Doria.



O Executivo municipal declarou que o prefeito Orlando Morando falou com o secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Penido, e que este lhe garantiu que o serviço não será taxado na João Basso.



Tal afirmação poderia até trazer alívio. Entretanto, na questão que envolveu a Ford, muitas foram as declarações positivas. Entretanto, nenhuma delas foi cumprida.