'Notícia bem recebida', diz Bolsonaro sobre EUA priorizarem Brasil na OCDE

15/01/2020 | 09:15



O presidente Jair Bolsonaro disse na manhã desta quarta-feira, 15, que a intenção dos Estados Unidos de priorizar a entrada do Brasil na Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) "é uma notícia bem recebida". O presidente disse que já conversou com o ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre o assunto, mas quis falar sobre um prazo para a entrada do País no organismo. "São mais de 100 requisitos, estamos bastante adiantados, na frente da Argentina", disse Bolsonaro.

Na terça-feira, 14, a embaixada dos EUA em Brasília e um porta-voz do Departamento de Estado americano afirmaram em nota que "os EUA querem que o Brasil seja o próximo país a começar o processo de adesão para a OCDE". Segundo fontes ouvidas pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, a posição será formalizada nesta quarta-feira em reunião do Conselho da OCDE com representantes dos países membros, em Paris.

Bolsonaro não quis falar sobre se vinha tratando do tema com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele comentou que as conversas que mantém com chefes de Estado são reservadas.

O presidente destacou ainda que essa intenção dos EUA sinaliza que o mundo está recuperando a confiança no País. "Estamos mostrando que o Brasil é um país viável", disse Bolsonaro. As declarações do presidente foram feitas na frente do Palácio da Alvorada, onde o mandatário falou com a imprensa e tirou fotos com apoiadores.