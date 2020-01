Amazônia, Ubatuba e Maraú estão entre as tendências de viagens para 2020

Redação

15/01/2020



Búzios (RJ), Ubatuba (SP), Amazônia (AM e PA), Península de Maraú (BA), Florianópolis (SC) e Jericoacoara (CE) despontam como as principais tendências de viagens para 2020. Esses destinos foram listados de acordo com um levantamento feito pelo Hotel Urbano, agência de viagem e turismo, com base em crescimento de reservas nos últimos anos, paisagens naturais, diversidade de cultura e preservação ambiental.

Com o dólar na casa dos R$ 4, acredita-se que que o comportamento do consumidor continuará sendo como em 2019, de explorar mais o território brasileiro, principalmente o litoral. Países inusitados que não giram em torno da moeda também serão tendência.

Além disso, as pessoas estão dando prioridade ainda a viagens que promovem menor impacto ambiental e se aproximando do turismo de base comunitária, onde as comunidades locais são a grande atração.

Tendências de viagem para 2020

Búzios

O balneário de Búzios na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro, permanece em alta. O destino agrada desde casais a jovens em busca de vida noturna agitada, já que conta com bares e boates famosos, além de praias lindas, de excelente infraestrutura.

Geribá é a favorita dos surfistas e solteiros. A Tartaruga, com seu mar tranquilo, atrai famílias com crianças, enquanto a praticamente deserta Praia da Foca é pura calmaria. Na Rua das Pedras, centro turístico da cidade, pessoas de todo o mundo circulam por entre lojas, restaurantes e sorveterias.

Ubatuba

Com mais de 100 praias, o município paulista oferece ecoturismo e conexão com a natureza. A capital do surfe conta com trilhas pela Mata Atlântica que levam a praias desertas e cachoeiras imperdíveis. Algumas das praias mais conhecidas são: Maranduba, Itamambuca, Lázaro, Vermelha, Grande, Enseada, Perequê e Lagoinha.

Vale a pena conferir ainda a Rua Guarani, com vitrines para todos os gostos, diversas opções de restaurantes, bares com música ao vivo e cervejas artesanais. É lá que se encontra também um dos pontos turísticos mais procurados da cidade: o Aquário.

Florianópolis

Conhecida por ter uma elevada qualidade de vida, Florianópolis é dona de belas paisagens naturais e conta com diversas áreas naturais legalmente protegidas, que também integram a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica.

Nomeada Ilha da Magia, Floripa apresenta uma diversidade de ecossistemas, dunas, lagoas e morros densamente cobertos com florestas e atrai turistas com um cardápio de atividades de norte a sul.

A Praia da Joaquina, no leste, com suas dunas é uma boa atração. Já a Praia de Jurerê, ao Norte, uma das mais badaladas no verão, é um convite aos beach clubs e a bons drinques. Na região central, uma caminhada pela Beira-Mar Norte com vista para a Ponte Hercílio Luz, cartão-postal da cidade, é a pedida certa para um fim de tarde.

Entre outros pontos de interesse, vale a pena explorar o Mercado Público, o Mirante do Morro da Cruz, a Lagoa da Conceição e a Ilha do Campeche.

Maraú

A Península de Maraú é conhecida como a polinésia baiana por suas belas praias de águas transparentes, nas quais é possível observar diversas espécies de peixes e corais.

Barra Grande, Saquaíra, Taipus de Fora e Algodões são os povoados mais conhecidos da região. A primeira é onde se concentra a melhor infraestrutura, com bons restaurantes e comércio que despertam o interesse dos viajantes.

A vila pacata traduz perfeitamente a região com um ambiente acolhedor e uma riqueza cultural única. No entanto, a grande atração do local é a Praia de Taipus de Fora, onde a maré baixa dá espaço às piscinas naturais.

Outro programa da região é reservar um entardecer para ir à Praia da Ponta do Mutá e assistir ao sol se pôr na água. Vale ainda tomar um banho de água doce no Rio Carapitangui e depois saborear um prato típico baiano acompanhado de um drinque bem gelado em um dos bares ao redor.

Jericoacoara

A praia no município de Jijoca de Jericoacoara, no Ceará, já foi eleita uma das 10 mais bonitas do planeta pelo The Washington Post e a quarta melhor da Terra pelo Huffington Post.

Becos ligam suas principais ruas, todas de areia, onde estão as lojas de artesanato, moda praia e restaurantes. Já os ventos fortes atraem praticantes de kitesurfe e windsurfe.

Jericoacoara tem cenários rústicos com belas lagoas formadas pela chuva e uma marca registrada: as redes em meio às águas. O passeio de buggy nas dunas é obrigatório, assim como o fim de tarde na Duna do Pôr do Sol.

Amazônia

A Amazônia concentra mais da metade das florestas tropicais do mundo, preservando muita riqueza natural ao Norte do país e em alguns países da América do Sul. No menu de atrações da região é possível nadar com botos-cor-de-rosa, subir em árvores, conhecer cachoeiras, testemunhar o Encontro das Águas entre os rios Negro e Solimões, caminhar pela selva, fazer focagem noturna de jacarés e visitar as comunidades locais.

Tamanho encantamento com sua biodiversidade já oferece turismo além dos hotéis de selva. Pode-se ainda desbravar a Amazônia em um cruzeiro all inclusive com direito a passeios diários nos rios e matas.

