Governo eleva salário mínimo de R$ 1.039 para R$ 1.045

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



15/01/2020 | 00:01



O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), e o ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciaram ontem novo reajuste do salário mínimo para 2020, que será de R$ 1.045 por mês, ou seja, R$ 6 a mais do que os R$ 1.039 anunciados em 31 de dezembro. Com isso, em relação ao valor do ano passado, R$ 998, houve incremento de R$ 47. O aumento vale a partir de fevereiro.

O governo tomou essa decisão levando em conta que a inflação oficial do ano passado ficou um pouco acima do estimado no fim do ano, em 4,1%. Conforme divulgado no dia 10, o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) atingiu 4,48%. “Tivemos inflação atípica em dezembro. Não esperávamos que fosse tão alta assim, mas foi, em virtude basicamente da carne (que subiu 32% em 2019) e tínhamos de fazer com que o valor do salário mínimo fosse mantido”, justificou Bolsonaro.

Guedes lembrou que na virada de 2018 para 2019 ocorreu situação semelhante: a inflação do ano ficou mais alta que o estimado e, o piso, R$ 2 abaixo durante o ano inteiro. O impacto total do ajuste, conforme o ministro, será de R$ 2,3 bilhões. E, segundo ele, essa alta na despesa será ajustada ao orçamento. “Prefiro não falar da natureza do ganho, porque vai ser anunciado em uma semana, mas vamos arrecadar mais R$ 8 bilhões, e não é aumento de imposto. São fontes que estamos procurando.”