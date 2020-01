Sindicato se reúne com Ford para falar sobre ex-funcionários

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



14/01/2020 | 23:30



Reunião entre representantes da Ford e do SMABC (Sindicato dos Metalúrgicos do ABC) é esperada até o fim desta semana para falar sobre a situação dos ex-funcionários da fábrica de São Bernardo. A entidade, que já tinha negociado a contratação de 850 trabalhadores pela Caoa, pleiteia que isso aconteça com empresas supostamente interessadas na aquisição no parque fabril.

Conforme noticiado ontem pelo Diário, Caoa e Ford, confirmaram que as negociações para a aquisição da fábrica localizada no bairro Taboão não evoluíram, após declarações do governador do Estado João Doria (PSDB). O grupo brasileiro chegou a anunciar que pretendia continuar com a produção de caminhões da fabricante norte-americana, inclusive da linha Cargo, além de introduzir a confecção de um automóvel na unidade.

De acordo com o ex-presidente do sindicato e ex-funcionário da Ford Rafael Marques, a última reunião com a Ford aconteceu em dezembro do ano passado, com a presença do presidente da Ford América do Sul, Lyle Watters. Apesar de na época informações darem conta de ‘esfriamento’ nas negociações, Watters havia afirmado, segundo Marques, que as conversas continuavam e que mais duas empresas chinesas estavam interessadas na aquisição da planta. A entidade já havia pleiteado reunião para falar sobre o assunto na última semana e o encontro é previsto para acontecer na sexta-feira. “Quando o Lyle falou sobre as montadoras chinesas, nós queríamos que a Ford assegurasse que tudo que fosse conversado com a Caoa também fosse transmitido para as outras empresas, que é o compromisso de fazer a seleção com os ex-empregados da Ford, isso para qualquer outra interessada. Além de falar sobre o assunto, também queremos saber os motivos da desistência da Caoa e como estão as conversas com as outras empresas”, afirmou Marques, ao destacar que houve falha da Ford em não procurar o sindicato para comunicar do encerramento das negociações.

Segundo o sindicalista, as tratativas entre o sindicato e a Caoa estavam avançadas, tanto que, para a seleção dos 850 funcionários, já tinham sido acordados benefícios como a manutenção da convenção coletiva e do plano de saúde, além de redução de 30% nos salários em comparação com o recebido na Ford. “O que me preocupa é que, com a Caoa, teríamos a certeza da continuidade da produção de caminhões, além de um processo de retomada mais rápido. Caso a outra montadora que só tenha interesse em automóveis, a atividade pode levar mais tempo”, assinalou.

Isso porque em outubro de 2019, após o encerramento da produção, a planta de caminhões passou por manutenção que permite a ocupação imediata e retomada por outra empresa em até seis meses, ou seja, até abril. Para a fábrica de automóveis, o prazo é de três anos. “Com a Caoa, o cenário era perfeito. Teríamos a reativação rápida da fábrica e a mão de obra absorvida. Agora não temos certeza do que será. Em dezembro tivemos informações de que uma das montadoras chinesas interessadas produz ônibus e uma segunda poderia produzir automóveis. É um cenário possível, mas precisa evoluir positivamente, e isso não é rápido”.

A fabricante chinesa BYD, especializada na produção de veículos elétricos – entre eles caminhões e ônibus – seria uma das interessadas. Ontem, a propósito, Marques foi informado de que grupo de chineses visitou a planta da Ford na região, mas que não foi informado sobre qual empresa seria. Questionada, a BYD não comentou. A Ford, por sua vez, disse que não ia se posicionar. Estado e Prefeitura responderam que não havia novidade relacionada ao tema.