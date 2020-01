Tigre é goleado pelo Atlético-MG por 4 a 1 e dá adeus à Copa SP

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



15/01/2020 | 00:01



O São Bernardo FC está eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na tarde de ontem, no Estádio Nicolau Alayon, na Capital, o Tigre mediu forças com o Atlético-MG, sentiu falta do artilheiro Sandrinho (autor de sete gols nos quatro primeiros jogos, mas que estava suspenso) e acabou goleado por 4 a 1, dando adeus ao torneio na terceira fase. Com a classificação, o Galo agora enfrenta o Grêmio-RS.



Os dois primeiros gols dos mineiros foram bastante similares. Aos 15 minutos, Echaporã cruzou e a bola sobrou para Calebe abrir o placar. Aos 28, a mesma dupla foi responsável pelo segundo tento, na mesma ordem: jogada de Echaporã e gol de Calebe.



O Tigre tentou reagir com gol de Diogo, aos 12 minutos da segunda etapa. Porém, logo na sequência, Echaporã marcou o terceiro do Galo. Aos 27, novamente Calebe apareceu bem após boa trama ofensiva e deu números finais.



“Objetivo era passar a primeira fase e ir ascendendo. Terminamos hoje (ontem) entre os 32 (melhores times) do Brasil com campanha boa. Enfrentamos equipe de Série A, com diferença estrutural, física. Os atletas foram muito profissionais. Eles estavam no limite, mas dentro do que a gente propôs, atingiram bem (o objetivo)”, disse o técnico Leandro Mehlich. “A gente encerra um ciclo que iniciou em março, quando fui contratado. A ordem do clube era conseguir desenvolver metodologia e filosofia única nas três categorias, sub-15, sub-17 e sub-20. E conseguimos fazer isso muito bem com Dinho, Cleber e eu trabalhando juntos”, emendou ele, que espera permanecer.