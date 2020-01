S.Bernardo FC traz atletas rodados para a Série A-2

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



15/01/2020 | 00:01



O São Bernardo FC trouxe quase duas dezenas de reforços até agora para a disputa da Série A-2 do Campeonato Paulista. E os cinco últimos jogadores oficializados carregam grande experiência tanto no futebol estadual quanto nacional, o que pode colocar o Tigre em um patamar acima na competição. E tudo isso graças à parceria com a Magnum, que trouxe todas estas peças para trabalhar sob comando do técnico Marcelo Veiga.



O experiente quinteto é formado pelos zagueiros Leandro Amaro, 33 anos, Ferreira, 35, e Guilherme Mattis, 29, o lateral-esquerdo Pará, 32, e o meia Helton Luiz, 33.



Quem mais tem bagagem entre eles é Leandro Amaro. Revelado no Cruzeiro, perambulou por clubes menores até chegar ao Palmeiras para ajudar no time que conquistou o título da Série B de 2012. Defendeu ainda Avaí, Náutico, Chapecoense e ultimamente estava no ABC-RN.



Mais velho do grupo, Ferreira estava no Guarani, mas é velho conhecido de Marcelo Veiga, com quem trabalhou no Bragantino. Estes também são os casos de Guilherme Mattis, que em 2019 defendeu CRB-AL e São Bento, e de Pará, que é revelado no São Caetano e chega depois de temporada no Brasil de Pelotas-RS. Mas, antes, vestiu as camisas de Juventude, Penapolense, Avaí, Joinville, Capivariano, Paraná, Vasco e outros.



Por fim, Helton Luiz defenderá o terceiro clube do Grande ABC. Depois de vestir as camisas de São Caetano e Santo An