Vasco e Coritiba avançam e Cruzeiro é eliminado na Copinha

14/01/2020 | 22:12



Mais três clubes estão garantidos nas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Coritiba, Oeste e Vasco venceram na noite desta terça-feira e seguem na briga pelo título da principal competição de base do futebol nacional. Já o Cruzeiro se despediu do torneio nesta noite.

Na Arena Barueri, Oeste e o time mineiro reeditaram o confronto da primeira fase, quando os mineiros levaram a melhor por 3 a 1. Desta vez, no entanto, a partida ficou no 0 a 0 e foi o Oeste quem levou a melhor, vendo por 3 a 1 nas cobranças por pênalti. O time paulista enfrenta o Avaí na próxima fase.

Ainda na Grande São Paulo, no estádio do Canindé, o Coritiba levou a melhor sobre o São Bento e venceu por 1 a 0 e vai encarar o classificado do confronto entre São Paulo e Santa Cruz.

Outro time que avançou com vitória por 1 a 0 foi o Vasco, que bateu a Itapirense no estádio Francisco Vieira, em Itapira. Nas oitavas de final, o Vasco encara o Goiás.

Até agora, 15 times já confirmaram presença nas oitavas. São eles: Avaí, Atlético-MG, Athletico-PR, Botafogo-SP, Corinthians, Coritiba, Goiás, Grêmio, Internacional, Londrina, Mirassol, Oeste, Red Bull Brasil, Taboão da Serra e Vasco.

Confira os jogos desta terça-feira pela Copinha:

14h45

Grêmio 4 x 0 Chapecoense

Atlético-MG 4 x 1 São Bernardo

15h

Água Santa 1 x 2 Avaí

17h

Goiás 1 x 0 Palmeiras

19h

Coritiba 1 x 0 São Bento

19h15

Cruzeiro 0 (1) x (3) 0 Oeste

Itapirense 0 x 1 Vasco

21h30

São Paulo x Santa Cruz-PE