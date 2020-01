Sabesp deixará de repassar R$ 80 mi imediatos para obras em Mauá

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



14/01/2020 | 23:30



Na iminência de assumir a gestão dos serviços de abastecimento de água em Mauá, a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) deixará de transferir ao município, de forma imediata, os R$ 80 milhões para obras na rede previstos no projeto de concessão aprovado pela Câmara em dezembro.



Segundo apurou o Diário, o prefeito Atila Jacomussi (PSB) cedeu à pressão da estatal, que decidiu que só depositará neste ano, e de forma trimestral, os 4% do que for arrecadado com a exploração da distribuição de água no município.



A decisão foi tomada porque o montante inicialmente discutido seria destinado ao investimento na rede de abastecimento e até saneamento. Ocorre que, ao contrário do acordo firmado em Santo André, em solo mauaense a Sabesp terá apenas a gestão da água – o esgoto em Mauá é privatizado e está nas mãos da BRK Ambiental. Em Santo André, o acordo foi para encaminhamento de R$ 90 milhões, parcelados em duas vezes.



A tendência, portanto, é a de que Atila vete parcialmente o projeto de concessão que o próprio governo enviou à casa, suprimindo da sanção os termos (parágrafo 6º, do artigo 1º, e o artigo 8º) que estabelecem a transferência do aporte a curto prazo – a medida previa depósito dos R$ 80 milhões em até dois meses após a assinatura do contrato. O valor seria transferido a um fundo municipal criado especificamente para gerir os recursos de investimento prometidos pela Sabesp – ao todo, se comprometeu a repassar R$ 219 milhões ao longo dos 40 anos de concessão. O prefeito tende a promulgar a lei entre hoje e amanhã.



Ontem, Atila teve nova reunião com a cúpula da Sabesp para bater o martelo no acordo e negociar outros pontos do projeto da concessão que a estatal vinha questionando.



A companhia paulista teria aceitado custear o PDV (Programa de Demissão Voluntária) a ser aberto para os servidores da Sama (Saneamento Básico do Município de Mauá) que não quiserem permanecer na autarquia após a terceirização dos serviços. Outra questão que também já teria sido superada – e mantida – é a estabilidade temporária dos funcionários da Sama: um ano para comissionados e o dobro desse período para os servidores concursados.



O encontro serviu para que o socialista tratasse sobre como será a amortização da dívida da Sama com a Sabesp, estimada em aproximadamente R$ 2 bilhões e que é referente à diferença dos valores pagos pela Sama na compra do metro cúbico de água no atacado. A entrega dos serviços de água à Sabesp foi uma forma de acabar com o débito a longo prazo, assim como fez Santo André e Diadema.



O Diário questionou a Sabesp sobre as mudanças na negociação com a Prefeitura de Mauá, mas a estatal não respondeu aos questionamentos.