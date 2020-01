Polícia Civil de Sto.André apreende 3.000 galos que eram usados em rinhas

Yasmin Assagra

Diário do Grande ABC



14/01/2020



Pelo menos 3.000 galos, destinados à prática ilegal de rinhas, foram apreendidos por agentes da Dicma (Delegacia de Investigação de Infrações de Crimes do Meio Ambiente) de Santo André na manhã de ontem. A ação ocorreu em uma chácara localizada na região do Grajaú, Zona Sul da Capital.

Conforme a Polícia Civil, a apreensão é fruto de investigação iniciada há seis meses. Na época, integrantes da GCM (Guarda Civil Municipal) de Mauá localizaram áreas, na cidade e também em São Bernardo, onde eram realizadas rinhas ilegais. Embora os agentes não tivessem conseguido flagrar a prática criminosa, encontraram cadernos com anotações a respeito de grupo denominado ‘Clube dos 13’ e conseguiram interrogar cerca de dez pessoas supostamente envolvidas no crime.

Segundo a polícia, a partir das informações coletadas, foi possível localizar a chácara, onde os galos da espécie índio gigante estavam armazenados em baias e gaiolas. Embora os animais estivessem dentro de espaços no padrão exigido pelo Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), com água e comida, o delegado titular da unidade especializada, Luís Guilherme Marcondes, destaca que trata-se de raça usada para brigas. “O proprietário até alegou que o destino dos galos era o comércio, mas sabemos, pelo corte das penas, que são usados para outro fim.”

O proprietário da chácara e o tratador dos animais – cujos nomes não foram divulgados para não influenciar na continuidade das investigações – foram detidos para prestar esclarecimentos. Eles serão investigado por maus-tratos, exploração de jogos de azar e associação criminosa. Os galos permanecerão na chácara.