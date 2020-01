Privatização da balsa traz preocupação sobre cobrança

Bia Moço e Vanessa Soares

Do Diário do Grande ABC



14/01/2020 | 23:30



A gestão do governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta semana que pretende privatizar as balsas de São Bernardo, no Grande ABC, e do Bororé, no extremo Sul da Capital, ainda no segundo semestre deste ano. A ideia do tucano é incluir as três linhas no pacote de concessão das travessias do Litoral, visando economia de R$ 100 milhões aos cofres públicos. A medida, no entanto, preocupa os usuários da região, que temem que, com a privatização, a travessia deixe de ser gratuita.

“Gosto da forma como está. (O serviço) Melhorou bastante depois que colocaram a balsa maior. Acho que, privatizando, vai piorar. Hoje a gente não paga nada e é rápido”, opinou Zenilda Alves da Conceição, 50 anos, atendente de telemarketing. Ela mora no bairro Tatetos e depende da travessia diariamente para ir e voltar do trabalho. A troca do equipamento a que ela se refere ocorreu em 2018 e demandou R$ 2,5 milhões em investimento por parte do Estado.

O pintor Marcos Paulo, 43, que mora na comunidade Santa Cruz e também usa a balsa todos os dias, concorda. “O governador pode até querer privatizar, mas manda ele colocar alguém da família dele aqui para pagar a entrada das pessoas. O tempo que ele perde tentando tirar dinheiro dos mais humildes deveria gastar arrumando empregos. O serviço está bom como está”, declarou, indignado.

Administrada pela Emae (Empresa Metropolitana de Águas e Energia), a balsa João Basso faz o percurso entre o Riacho Grande e o bairro Tatetos, ambos no município são-bernardense. O equipamento leva 1,7 milhão de pedestres e 1,1 milhão de veículos ao ano. Já as balsas do Bororé atuam em dois trajetos. O primeiro faz a travessia entre Grajaú e Península e o segundo, Taquacetuba, vai do Bororé até São Bernardo. Juntas, as três linhas transportam 2,2 milhões de passageiros e 1,8 milhão de veículos por ano, totalizando 180 mil viagens.

Por meio da Dersa (Desenvolvimento Rodoviário S/A), o governo é responsável por outras oito operações de balsa no Litoral. A principal travessia é entre Santos e Guarujá. A empresa pública é responsável ainda pelos trajetos entre Guarujá e Bertioga, Ilhabela e São Sebastião, Iguape e Juréia, Cananéia e Continente, Cananéia e Ilha Comprida e Cananéia e Ariri, além das travessias por lanchas de passageiros entre Santos e Vicente de Carvalho.

Questionado, Estado disse que contratou a FGV (Fundação Getulio Vargas) para realizar estudos e definir o cronograma e a modelagem da desestatização das travessias paulistas, contempladas por 11 trajetos. A cobrança pelo serviço, entretanto, não foi descartada pela gestão tucana. Segundo o governo estadual, “a modelagem financeira da concessão indicará a melhor configuração para atender a população e atrair investidores”.

Ainda de acordo com a gestão João Doria, o projeto de privatização foi autorizado pelo conselho gestor de parcerias público-privadas e concessões do Estado. “Nos próximos meses, será finalizada a etapa de sondagem ao mercado para, na sequência, serem realizadas audiências públicas. A conclusão do processo será ainda este ano”, promete.

Questionada sobre o tema, a Prefeitura de São Bernardo destacou que o prefeito Orlando Morando (PSDB) contatou o secretário do Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Penido, e que foi garantido que a travessia João Basso continuará sendo gratuita.

AMPLIAÇÃO

Um dos pontos indicados pelos usuários entrevistados pelo Diário para justificar por que não concordam com a privatização é a satisfação com o serviço que vem sendo prestado pelo Estado. Além de gratuitas, as travessias são realizadas 24 horas por dia, sete dias na semana, e, desde que o equipamento foi trocado, em outubro de 2018, a plataforma tem dado conta da demanda de passageiros. Antes da substituição, passageiros tinham de aguardar até três horas para conseguir embarcar.

Após a substituição, a travessia passou a ter o dobro da capacidade, passando de 200 passageiros e 18 carros para 400 pessoas e 40 veículos por trajeto. “A balsa melhorou muito desde que trocaram para essa maior. Antes a gente sofria muito”, explicou o aposentado José Raimundo, 59.

O sindicalista Rildo Lopes, 49, usuário da balsa diariamente, também está satisfeito. “O serviço melhorou. O único problema é que, em casos de emergência, ela continua sendo nossa única alternativa”, destacou.

Cerca de 42 mil pessoas vivem na região do pós-balsa, em São Bernardo.