Jovem preso injustamente deve ser solto amanhã

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



14/01/2020 | 20:37



Kauan Oliveira Santos, de 18 anos, preso no último dia 2 de janeiro, na Vila Príncipe de Gales, em Santo André, deve ser solto amanhã (15) pelo CDP (Centro de Detenção Provisória) da cidade. Segundo familiares e amigos, o jovem foi levado pela polícia e acusado de roubo por engano. O rapaz Lucas Nascimento, 20, preso na mesma operação, também será solto.

Segundo o TJ (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), foi expedido alvará de soltura hoje e já encaminhado ao CDP. Porém, como o documento foi enviado após às 16h, os jovens só serão liberados amanhã, entre 10h30 e 11h30.

A advogada do caso, Bruna Basílio de Morais, ressalta que por conta das provas apresentadas a juiza do caso, Teresa Cristina Cabral Santana, da 2ª Vara Criminal, “há provas suficientes de que ele (Kauan) não estava no local do roubo”, como a geolocalização de Kauan - que aponta local diferente do furto - e um erro na hora do reconhecimento facial dos jovens.

A próxima audiência, que estava programada para o dia 20 de fevereiro, foi remarcada para o dia 1 de julho, na presença de testemunhas.

O CASO - Segundo os depoimentos, Kauan tinha ficado a tarde toda com a família na calçada de casa, já que o bairro estava sem energia e, por volta das 20h, trocou de roupa e avisou que iria com amigos em churrascaria, porém, antes passariam para buscar um integrante da turma no centro comunitário, localizado na Rua Fernando de Noronha, no mesmo bairro em que mora. Os amigos do jovem disseram que, ao chegar no local, logo a polícia "enquadrou" os cinco garotos e mais um, que eles não conheciam – Lucas Nascimento –, que também foi preso.

José Roberto dos Santos, 44, e Luciene Sales de Oliveira Santos, 41, pais de Kauan, contaram à equipe de reportagem do Diário que o rapaz, que não tem antecedente criminal, tampouco envolvimento com drogas, tinha o sonho de ser advogado. Segundo a família, o garoto participou do programa de jovem aprendiz do Fórum de São Bernardo e, no ano passado, entrou na faculdade de direito da Uninove, onde cursou um semestre, enquanto fez estágio em escritório de advocacia.