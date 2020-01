Corpo carbonizado é encontrado em Mauá

Vanessa Soares

Do Dgabc.com.br



14/01/2020 | 20:43



Um corpo carbonizado ainda sem identificação foi encontrado em matagal localizado na Rua Washignton Luis, na Vila Migini, em Mauá, na tarde desta terça-feira (14).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, uma equipe da PM (Polícia Militar) foi acionada via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para averiguar o encontro de um cadáver. Chegando no local, acharam o corpo da vítima embaixo de um sofá incendiado.

O morador de rua Daniel da Silva Apostolo, 25 anos, que foi quem comunicou a polícia, informou aos agentes que é usuário de drogas e que costuma transitar pela mata. Quando chegou ao local, sentiu um cheiro ruim e foi verificar o que tinha acontecido, quando se deparou com o corpo. Ele ainda contou aos agentes que desconfia que a vítima possa ser uma mulher conhecida como Bruninha, que trabalha como garota de programa e também é usuária de drogas, que costumava ficar pelas proximidades, mas aparece há alguns dias.

A perícia foi solicitada e nenhum documento da vítima foi encontrado. O corpo foi enviado para o IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico e de identificação.

O caso foi registrado como homicídio simples no 1º DP (Centro) de Mauá.