Ford Mustang ‘Bullitt’ é leiloado por R$ 14 milhões nos EUA

Leo Alves

Do Garagem360



14/01/2020 | 18:48



Lançado em 1968 e estrelado por Steve McQueen, o filme Bullitt tem uma das cenas de perseguição mais famosas do cinema. Nela, o astro americano, morto em 1980, persegue um Dodge Charger R/T a bordo de um Ford Mustang verde pelas ruas de San Francisco. Ao longo dos anos, diversos carros utilizados nas gravações foram leiloados. É o caso deste Mustang GT 1968, que foi arrematado na última sexta-feira (10), por US$ 3,4 milhões — cerca de R$ 14 milhões.

Ford Mustang Bullitt

Há um bom motivo para o estado geral do carro não estar impecável. Ao longo dos mais de 50 anos de vida, o veículo jamais foi restaurado. Dessa forma, por mais que a pintura verde esteja descascada, ela é a original da época. O mesmo vale para o interior e seus bancos rasgados. Segundo a Mecum Auctions, responsável pelo leilão, há uma carta com intenção de compra do próprio Steve McQueen. Apesar da tentativa, o ator jamais conseguiu adquirir o veículo, que foi vendido para um funcionário da Warner Bros. na época do filme. Em 1974, uma outra pessoa adquiriu o veículo e o manteve em sua residência até 2014.

Abaixo, confira uma parte da famosa cena de perseguição.

Fotos do carro

Na galeria, confira as imagens do Ford Mustang leiloado na última semana.

Foto: Divulgação Carro usado em filme de Steve McQueen é leiloado nos EUA Foto: Divulgação Carro usado em filme de Steve McQueen é leiloado nos EUA Foto: Divulgação Carro usado em filme de Steve McQueen é leiloado nos EUA Foto: Divulgação Carro usado em filme de Steve McQueen é leiloado nos EUA Foto: Divulgação Carro usado em filme de Steve McQueen é leiloado nos EUA Foto: Divulgação Carro usado em filme de Steve McQueen é leiloado nos EUA Foto: Divulgação Carro usado em filme de Steve McQueen é leiloado nos EUA Foto: Divulgação Carro usado em filme de Steve McQueen é leiloado nos EUA Foto: Divulgação Carro usado em filme de Steve McQueen é leiloado nos EUA Foto: Divulgação Carro usado em filme de Steve McQueen é leiloado nos EUA Foto: Divulgação Carro usado em filme de Steve McQueen é leiloado nos EUA Foto: Divulgação Carro usado em filme de Steve McQueen é leiloado nos EUA Foto: Divulgação Carro usado em filme de Steve McQueen é leiloado nos EUA Foto: Divulgação Carro usado em filme de Steve McQueen é leiloado nos EUA Foto: Divulgação Carro usado em filme de Steve McQueen é leiloado nos EUA Foto: Divulgação Carro usado em filme de Steve McQueen é leiloado nos EUA Foto: Divulgação Carro usado em filme de Steve McQueen é leiloado nos EUA Foto: Divulgação Carro usado em filme de Steve McQueen é leiloado nos EUA Foto: Divulgação Carro usado em filme de Steve McQueen é leiloado nos EUA Foto: Divulgação Carro usado em filme de Steve McQueen é leiloado nos EUA Foto: Divulgação Carro usado em filme de Steve McQueen é leiloado nos EUA Foto: Divulgação Carro usado em filme de Steve McQueen é leiloado nos EUA Foto: Divulgação Carro usado em filme de Steve McQueen é leiloado nos EUA Foto: Divulgação Carro usado em filme de Steve McQueen é leiloado nos EUA Foto: Divulgação Carro usado em filme de Steve McQueen é leiloado nos EUA Foto: Divulgação Carro usado em filme de Steve McQueen é leiloado nos EUA Foto: Divulgação Carro usado em filme de Steve McQueen é leiloado nos EUA Foto: Divulgação Carro usado em filme de Steve McQueen é leiloado nos EUA Foto: Divulgação Carro usado em filme de Steve McQueen é leiloado nos EUA Foto: Divulgação Carro usado em filme de Steve McQueen é leiloado nos EUA Foto: Divulgação Carro usado em filme de Steve McQueen é leiloado nos EUA Foto: Divulgação Carro usado em filme de Steve McQueen é leiloado nos EUA Foto: Divulgação Carro usado em filme de Steve McQueen é leiloado nos EUA Foto: Divulgação Carro usado em filme de Steve McQueen é leiloado nos EUA Foto: Divulgação Carro usado em filme de Steve McQueen é leiloado nos EUA Foto: Divulgação Carro usado em filme de Steve McQueen é leiloado nos EUA Foto: Divulgação Carro usado em filme de Steve McQueen é leiloado nos EUA Foto: Divulgação Carro usado em filme de Steve McQueen é leiloado nos EUA Foto: Divulgação Carro usado em filme de Steve McQueen é leiloado nos EUA Foto: Divulgação Carro usado em filme de Steve McQueen é leiloado nos EUA Foto: Divulgação Carro usado em filme de Steve McQueen é leiloado nos EUA Foto: Divulgação Carro usado em filme de Steve McQueen é leiloado nos EUA Foto: Divulgação Carro usado em filme de Steve McQueen é leiloado nos EUA Foto: Divulgação Carro usado em filme de Steve McQueen é leiloado nos EUA Foto: Divulgação Carro usado em filme de Steve McQueen é leiloado nos EUA Foto: Divulgação Carro usado em filme de Steve McQueen é leiloado nos EUA Foto: Divulgação Carro usado em filme de Steve McQueen é leiloado nos EUA Foto: Divulgação Carro usado em filme de Steve McQueen é leiloado nos EUA