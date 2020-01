Luana Piovani é furtada em Portugal e declara: - Dei mole

14/01/2020 | 17:11



Luana Piovani passou por um perrengue na última segunda-feira, dia 13! Por meio de seu Instagram Stories, a apresentadora revelou ter sido roubada em um restaurante em Lisboa, Portugal, enquanto se divertia com alguns amigos.

Nas rede sociais, Luana relatou o ocorrido:

- Dei mole, muito mirim, muito amadora. Acostumada a Portugal, um ano aqui, ainda não tinha vindo no mercado da Ribeira desde que me mudei. Deu ruim, me roubaram, relatou.

Ainda de acordo com o relato, Piovani contou que cancelou o cartão do banco e lamentou ter perdido o vestido de couro que usaria naquela noite.

Para finalizar, disse o que deseja para a pessoa que cometeu o furto:

- Só espero que essa pessoa que fez essa ação desprezível apodreça no inferno, aprenda sei lá o que?, detonou.