Demi Lovato anuncia retorno aos palcos com performance no Grammy 2020

14/01/2020 | 17:11



2020 começará com o comeback de Demi Lovato! A cantora anunciou, em suas redes sociais, que voltará aos palcos em uma performance durante o Grammy, que acontecerá no dia 26 de janeiro em Los Angeles, Estados Unidos.

Além de compartilhar uma foto do anúncio oficial da premiação, a cantora ainda escreveu na legenda:

Eu disse que da próxima vez que vocês ouvissem falar de mim, eu estaria cantando.

A expectativa dos fãs é que, durante a apresentação, Demi lance uma música inédita, já que seu último trabalho próprio foi o álbum Tell Me You Love Me, de 2017.

Essa será a primeira performance de Demi desde 2018, quando a cantora sofreu uma overdose e precisou ser internada em uma clínica de reabilitação. Em dezembro do mesmo ano recorreu ao Twitter para falar sobre seu estado de saúde e pedir para que as pessoas não acreditassem em notícias falsas sobre sua recuperação.

Se eu sentir que o mundo precisa saber de algo, eu mesma contarei. Por isso, parem de escrever sobre minha recuperação, porque não é da conta de ninguém além de mim. Estou sóbria e grata por estar viva e cuidando de mim mesma.

Já em maio de 2019, a cantora assinou um contrato com Scooter Braun, produtor que cuida das carreiras de Justin Bieber e Ariana Grande.

Quem está ansioso pela performance de Demi?