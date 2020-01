Tássia Camargo emociona ao relembrar morte da filha: Fico a imaginar como ela seria hoje

14/01/2020 | 17:11



Tássia Camargo emocionou seus seguidores ao relembrar a morte da filha, Maria Júlia, que se foi no dia 14 de janeiro de 1996, aos dois anos de vida. A atriz compartilhou uma série de fotos em seu Instagram nesta terça-feira, dia 14, data em que se completam 24 anos de sua morte, e escreveu na legenda:

Dia 14 de janeiro de 1996 às 17:25 minha filha partiu. Hoje, infelizmente, completo 24 anos sem a minha filha, meu anjo dourado, Maria Júlia. Fico a imaginar como ela seria hoje. Maria Júlia tem 26 anos para mim. Ao mesmo tempo quando vejo uma menina com dois anos de idade na rua, idade que ela morreu, fico a admirar, de longe, com os meus pensamentos no passado. Ao pensar nela sinto seu cheiro, mas falta-me muito tocar sua pele.

Ela continuou, falando sobre como a dor da perda se suavizou conforme o tempo, mas nunca sumiu:

O tempo passa, a dor ameniza, mas mesmo assim é como se tivesse perdido sua presença carnal hoje. Lembro o dia 14 de janeiro de 1996 perfeitamente. Quando ela se foi, quando virou estrelinha, sentia meu ventre grávido. Por que? Não sei. Sei que tenho muita saudade e determino, todos os dias que, quando eu for, serei recebida por ela e pelo meu pai que morreu em 1994. Hoje, como em 1996, uma tristeza toma conta de mim. Te amo, filha, e até.

Maria Júlia foi vítima de rubéola congênita tardia, uma infecção rara adquirida da mãe durante a gravidez. Nos comentários do desabafo, vários internautas se solidarizaram pela dor de Tássia. Uma seguidora escreveu:

Que tristeza inimaginável... Eles esperam por você e esse encontro já está marcado por Deus. Enquanto isso, mantenha seu sorriso e sua é. Beijos de luz.