Protagonistas de Para Todos os Garotos que Já Amei vêm ao Brasil

14/01/2020 | 17:10



Boas notícias para quem não está aguentando a ansiedade pela continuação de Para Todos os Garotos Que Já Amei! Os protagonistas Lana Condor e Noah Centineo virão ao Brasil para promover o segundo filme da série, PS: Ainda Amo Você.

Os atores participarão do Tudum, festival da Netflix, no dia 28 de janeiro. A plataforma de streaming deu a informação por meio de seu Instagram, ao publicar o seguinte comunicado:

Enviei muita carta pra isso acontecer! Nem tô acreditando que o Noah Centineo e a Lana Condor estão vindo me visitar aqui no Brasil no #TudumNetflix no dia 28.

O evento acontecerá entre os dias 25 e 28 de janeiro em São Paulo, no Pavilhão da Bienal no Ibirapuera, e contará com experiências interativas das principais séries e filmes da plataforma de streaming, como Sintonia, Stranger Things e, é claro, Para Todos os Garotos Que Já Amei. A entrada é gratuita, mas é necessário realizar um cadastro no site do evento.

E Para Todos os Garotos Que Já Amei - PS: Ainda Amo Você já tem data de estreia: 12 de fevereiro de 2020. Não dá pra perder, né?