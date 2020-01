Água Santa sofre virada e está fora da Copa São Paulo

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



14/01/2020 | 17:03



O Água Santa sofreu dolorida derrota na tarde desta terça-feira, no Estádio do Inamar, em Diadema. Depois de ótimo primeiro tempo, quando teve chave de matar a partida, o time do Grande ABC não manteve o ritmo na segunda etapa e perdeu, de virada, por 2 a 1, para o Avaí. Com isso, deu adeus a Copa São Paulo de Futebol Júnior, enquanto os catarinenses terão pela frente Cruzeiro ou Oeste, que se enfrentam ainda nesta terça-feira.

Com volume de jogo e alternativas ofensivas, o Água Santa massacrou o Avaí no início e teve várias chances até que, aos 25, Rhuan conseguiu mandar a bola para a rede.

Na segunda etapa, porém, o time de Diadema não manteve o ritmo, passou a esperar pelo Avaí, que empatou logo aos sete, com Thiago. O jogo ficou nervoso e, aos 23, Luan Silva entrou forte em Richard e deixou os catarinenses com um a menos em campo. O efeito, no entanto, foi contrário. Dois minutos depois, Coutinho escapou pela esquerda e chutou cruzado para virar a partida: 2 a 1.

Nervoso, o Água Santa ainda perdeu João Rodrigues, que havia acabado de entrar e foi expulso. Ainda assim, o time de Diadema criou chances para empatar na base da pressão, mas não conseguiu.

Com a derrota do Água Santa e do São Bernardo FC por 4 a 1 para o Atlético-MG, o Grande ABC fica sem representante nas oitavas de final da Copa São Paulo.