São Bernardo FC dá adeus à Copinha ao sofrer goleada

14/01/2020 | 16:34



O São Bernardo FC está eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na tarde desta terça-feira, no Estádio Nicolau Alayon, na Capital, o Tigre mediu forças com o Atlético-MG, sentiu falta do artilheiro Sandrinho (que estava suspenso) e acabou goleado por 4 a 1, dando adeus ao torneio na terceira fase. Com a classificação, o Galo agora enfrenta o Grêmio-RS.

Os dois primeiros gols dos mineiros foram bastante similares. Aos 15 minutos, Echaporã cruzou e a bola sobrou para Calebe abrir o placar. Aos 28, a mesma dupla foi responsável pelo segundo tento, na mesma ordem: jogada de Echaporã e gol de Calebe.

O Tigre tentou reagir com gol de Diogo, logo aos 12 minutos da segunda etapa. Porém, logo na sequência, Echaporã marcou o terceiro do Galo. Aos 27, novamente Calebe apareceu bem após boa trama ofensiva e deu números finais à partida.