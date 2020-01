Ribeirão abre vagas para Escola Municipal de Música

Miriam Gimenes



14/01/2020 | 16:24



A Escola Municipal de Música de Ribeirão Pires abre hoje as inscrições para os interessados em fazer cursos gratuitos na instituição. Estão disponíveis vagas – formativas e educativas – para instrumentos de corda, de sopro (madeira e metais), instrumentos populares, teoria musical, além de musicalização infantil e educação musical.

Os interessados devem comparecer, até o dia 7 de fevereiro, na sede da Escola de Música, localizada na Rua Olímpia Cata Preta, 185, de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, e aos sábados, das 9h às 12h. No ato da inscrição, deverá ser apresentada cópia do RG.

Para os cursos formativos, será realizada seleção. O edital do processo já está disponível no site da Prefeitura (www.ribeiraopires.sp.gov.br). Para todas as modalidades, os alunos deverão ter instrumento. O processo de seleção será classificatório, avaliando, entre outros quesitos, aptidão e disponibilidade de horário.