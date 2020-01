Wesley Safadão faz show no Aramaçan

Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



15/01/2020 | 07:22



Quem gosta de dançar um forró não pode perder o show que Wesley Safadão fará, sexta-feira, a partir das 23h30, no Clube Atlético Aramaçan (Rua São Pedro, 345), em Santo André.

No palco, o músico cearense promete cantar a música do momento, <Na Cama que Eu Paguei, gravada com Zé Neto e Cristiano. Ela já é a canção mais executada nas rádios brasileiras no começo deste mês, pesquisa da Connect Mix. Além dessa, Safadão entoará sucessos como Ar Condicionado no 15</CF>, Maria Santinha, Só Pra Castigar e Dois Lados.

O seu mais recente trabalho também será contemplado, o DVD Garota Vip Rio de Janeiro, com 18 faixas que trazem parcerias de nomes como Simone e Simaria, Dennis DJ e Kevin O Chris.

Antes dele, quem agitará o público é o grupo Saia Rodada, que vem pela primeira vez para cidade e conta também com hits dançantes como o Era Eu. Os ingressos custam a partir de R$50 e podem ser comprados na bilheteria do local ou no site www.ticket360.com.br.