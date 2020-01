Hiper-realismo à flor da pele

Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



14/01/2020 | 23:30



Para ver todos os detalhes de uma obra de arte, tem apreciador que se vale de uma lente de aumento. Quer inspecionar milímetro a milímetro do desenho. As pinturas do artista plástico Luiz Escañuela, de São Caetano, não requer este artifício. São hiper-realistas: os olhos brilham, as veias pulsam, as mãos se tocam e a pele é viva. Tamanha veracidade de seus desenhos, que já tem ganhado o País e o mundo, acaba de levá-lo a importante título: foi eleito pela revista Forbes como um brasileiros com menos de 30 anos mais influentes do País.

A lista conta com 90 nomes divididos em 15 categorias como artes, esportes e ciência. “Foi incrível receber a notícia de estar nesta lista, porque ela é muito importante e abre espaço para divulgar meu trabalho, dá um certo tipo de holofote”, comemora Escañuela, que tem 26 anos.

Formado em Design Gráfico e Artes pela Universidade Belas Artes, de São Paulo, o rapaz sempre teve a veia artística, mas a deixou em segundo plano em primeiro momento. “Minha mãe é uma mulher sensível, sempre leu muito para mim e me incentivou nas artes. Desde pequeno crio maquetes, faço desenho, mas quando cheguei na adolescência escolhi Design”, lembra. Desenhar e pintar ficava como hobby, que acabou por virar profissão. “Criei uma conta no Instagram (@luizescanuela) e comecei a postar os desenhos. Com eles ganhei uma bolsa para fazer Artes Visuais na faculdade de Belas Artes. Isso deu uma catapultada na carreira. Entrei no mercado de artes de uma vez, já que lá tive contato com diversos movimentos artísticos. Comecei a pintar sem parar”. Isso foi há três anos.

Desde então, a produção cresceu, ele entrou para a Luis Maluf Art Gallery, em São Paulo, onde, no ano passado, fez sua primeira exposição individual. Também teve seus trabalhos em mostras coletivas em Miami, Londres, Nova York, além da SP-Arte, que participa desde 2016.

Neste período, ressalta, deu sempre importância a questões como empatia, flerte, amor, algo mais passional. Mas seu estilo – e temática – tem mudado. O foco agora são as questões sociais. “Vi que com a pintura tem muita possibilidade de falar da nossa realidade, sociedade. Sempre tratei muito sobre efeitos fotográficos, empatia, o toque humano e agora estou dando uma manobrada para questões sociais, a história do País, a iconografia brasileira, as cicatrizes do Brasil colonial”, descreve. Sua última obra, Manto, é uma releitura da gravura cartográfica Carte du Brésil, de Debret, de 1834.

Agora ele prepara a Carne Viva. “É o chute na porta desta minha nova fase artística, em que mostro focos de desmatamento na Amazônia e pintei com textura de pele humana. Na bacia hidrográfica fiz veia, as áreas de desmatamento são feridas. É um desenho bem visceral, quase agressivo, para provocar reflexão.” A sua ideia, acrescenta, é que daqui alguns anos sua arte possa ser vista e assimilada tanto pelos leigos quanto pelos que estudam arte, sem, é claro, a necessidade de lupa. “Quero estar nesse lugar de duas vias, onde posso atrair as pessoas por conta da técnica e falar para elas essas questões urgentes. Meu trabalho vai emocionar, mas vai trazer a reflexão e gerar debate artístico”, conclui.