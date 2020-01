Boninho fala sobre Anjo Vermelho no BBB 20 e indica que nova edição terá participantes antigos

14/01/2020 | 16:10



O Big Brother Brasil 20 vem aí! A 20ª temporada do reality show da Globo estreia no dia 21 de janeiro e será comemorativa, trazendo diversas surpresas. Uma das novidades é o Anjo Vermelho, como o próprio diretor, Boninho, explicou por meio do Instagram:

Um anjo vermelho no BBB 20. Lógico, afinal a gente vai querer ver fogo no parquinho!!! Falta pouco! É dia 21. Onde camarote e pipoca se misturam. Duas galeras, várias tribos. Onde não precisa ser digital influenciador para usar celular no nosso exclusivo feed.

Ele ainda deu outra dica que todo mundo queria saber: vai ter ex-participante na casa!

E ex-bbb é bem-vindo, com muita festa e nossa temida volta da xepa. É diversão, competição e perrengue de sobra.

Eita!