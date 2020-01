Olimpíada de Tóquio tem pacotes a partir de US$ 5.390

Redação

Do Rota de Férias



14/01/2020 | 15:18



Neste ano, os jogos olímpicos de verão serão realizados novamente em Tóquio, no Japão, depois de um hiato de 56 anos. A Quickly Travel, agência especializada no destino, oferece seis opções de pacotes para o evento esportivo.

Os programas criados pela agência para a competição, que ocorrerá de 24 de julho a 9 de agosto de 2020, estão divididos em três períodos diferentes, de seis noites cada. Os preços variam de acordo com a categoria escolhida pelo cliente, que terá à disposição as opções Basic, Silver, Gold e Diamond.

Os pacotes partem de US$ 5.390 por pessoa, em acomodação dupla e incluem hospedagem, transfer, seguro viagem, cartão para utilização no transporte público e o direito à aquisição de um pack de ingressos para o evento esportivo. Estes, por sua vez, são cobrados à parte.

Pacotes para a Olimpíada de Tóquio

A primeira janela será de 23 a 29/7, período que compreenderá a premiação inicial do evento, com a medalha sendo entregue no dia 25 de julho – será possível ver o pódio da esgrima, do judô, do tiro esportivo, do taekwondo ou do levantamento de peso. O segundo período de viagem será de 29/7 a 4/8 e incluirá algumas disputas esportivas até então inéditas nas Olimpíadas, como o surf, que terá janela entre os dias 26 de julho e 2 de agosto.

Já a terceira e última janela será de 4/8 a 10/8, e terá como atrativos a cerimônia de encerramento, no dia 9 de agosto, além das finais do futebol, do vôlei e do basquete. O período também marca a participação de Isaquias Queiroz, canoísta brasileiro que poderá fazer história em Tóquio entre os dias 3 e 8 de agosto.

Preço dos ingressos

O preço dos ingressos dependerá da modalidade e categoria escolhida. Os valores para disputas esportivas começam em 2.500 ienes (R$ 100) e podem chegar a até 130 mil ienes (R$5.200). Cerimônias de abertura e encerramento contam com tarifas um pouco mais elevados.

Além dos jogos

Além dos pacotes montados pela Quickly para os jogos de Tóquio, os clientes da agência poderão adicionar extensões ao roteiro escolhido, personalizando a sua viagem pelo país ao incluir passeios, e visitas a cidades e regiões mais distantes da capital. O tour é uma boa oportunidade para turistas conhecerem algumas das principais atrações do Japão, como o Monte Fuji, Kyoto, Osaka, Hokkaido e Sapporo. Vale destacar que as atrações adicionais são cobradas separadamente.

