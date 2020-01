5 atitudes que você deve evitar na paquera online

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



14/01/2020 | 15:18



Pensando em como ajudar as pessoas a encontrar seu par ideal e evitar as ciladas de comportamentos ruins na hora da paquera, o happn, aplicativo de relacionamento que usa geolocalização em tempo real para descobrir com quem você cruzou o caminho, fez uma lista de cinco atitudes para evitar na hora de abordar alguém. A lista também serve de referência para saber em quem investir ou não.

1. Órbita infinita

O relacionamento acabou e talvez você já esteja em outra. Depois de virar a página, a vida segue com baladas, viagens e novas amizades. Mas, apesar de o ex ter dito que não estava acabando por você, mas por ele, a pessoa ainda está lá, curtindo fotos, comentando stories e mandando mensagens aleatórias. O ex-crush parece querer demarcar território e te deixar na dúvida. Ele ainda orbita infinitamente na sua vida.

2. Cozinhar alguém

O date parecia estar se tornando em algo mais sério, até quando, depois de meses, você se dá conta que não foi apresentado para nenhum amigo e muito menos para a família. Quando isso acontece, é bem provável que você esteja sendo “cozinhado”. Certifique-se de estar sempre com alguém que queira mostrar que está em um relacionamento com você para o mundo. Se a relação for genuína, não existe nada para esconder.

3. Meu biscoito pessoal

Como nem tudo são flores, às vezes é você que tem uma atitude ruim. Em alguns casos, você até quer investir em um novo crush, mas segue alimentando vários outros “contatinhos” ao mesmo tempo. Isso não é problema, caso eles saibam e concordem com isso. Mas você pode, sim, criar problemas caso alguém descubra que só foi convidado para aquela festa ou jantar como “mais uma opção”.

4. Ghosting

Depois do primeiro encontro, o crush te envia uma mensagem dizendo que amou te conhecer, quer um replay. Então, ele some. Isso mesmo, ele deixa de te responder, não atende às ligações e não manda sinal de vida. Só depois que você deixa o assunto de lado que ele ressurge – e ainda age como se nada tivesse acontecido! Será que esse fantasma merece toda sua atenção?

5. Entrevista de emprego

Talvez este seja o comportamento mais urgente de se evitar, porque também ser o mais comum. Depois de demonstrar interesse no crush, ele se engaja numa série de perguntas sobre sua vida pessoal, geralmente sem revelar qualquer detalhe sobre a rotina dele. As questões são sempre as mesmas e te fazem se sentir numa verdadeira entrevista de emprego. Nada legal!

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Na galeria, veja os 100 melhores filmes de romance da história: