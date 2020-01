Chucky, o Brinquedo Assassino vai ganhar série de televisão

14/01/2020 | 15:11



Após ganhar sua mais nova versão em 2019, a franquia de Chucky, o Brinquedo Assassino também terá uma série de televisão. A informação é da revista Variety, que revelou que Don Mancini, criador do personagem, está desenvolvendo uma produção televisiva em parceria com David Kirschner, no canal Syfy.

O personagem criado por Don e David assusta o público há 30 anos. Estamos animados para novamente colaborar com Nick Ancosta [o produtor] e o estúdio UCP nessa nova série do Syfy. Estamos incrivelmente orgulhosos por trazer Chucky para a televisão pela primeira vez com seus criadores, falou Chris McCumber, presidente da emissora.

Até o momento não há informações a respeito do enredo e da data de lançamento. Mas já dá para ficar ansioso, né?