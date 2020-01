SBT é multado em quase 400 mil reais por publicidade infantil em canal de YouTube

14/01/2020 | 15:10



O SBT foi multado em 387 mil e 360 reais pela Fundação Procon-SP devido a inserções de uma marca de refrigerantes em vídeos no canal de YouTube de Juju Almeida, personagem vivida por Maisa Silva na novela infantil Carinha de Anjo. As informações são da colunista Cristina Padiglione.

A queixa foi feita pelo programa Criança e Consumo do Instituto Alana, que preza pelo bem-estar e proteção das crianças e adolescentes na televisão e na internet, e que denunciou os vídeos em 2017. De acordo com o Instituto, os enquadramentos dos vídeos mostram repetidamente o mascote da marca, de modo a conversar propositalmente com o público do canal, que na época contava com mais de um milhão de inscritos, em sua maioria infanto-juvenil. O canal foi feito pelo SBT como forma de aumentar o engajamento do público com a novela.

Procurada, a assessoria de imprensa do SBT disse apenas que a emissora já recorreu da decisão.