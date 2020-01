Duda Nagle entrega que quer fazer um irmãozinho para Zoe e Ivete Sangalo dá dica para Sabrina Sato: - Tem que transar

14/01/2020 | 15:10



Desde que teve sua primeira filha com Duda Nagle, Sabrina Sato já falou diversas vezes sobre aumentar a família, apesar de ter admitido que depois da chegada de Zoe o relacionamento dela com o amado tenha dado uma estremecida.

Agora, no entanto, parece que eles voltaram às boas, e Duda já está até pensando em dar um irmãozinho para a pequena, que tem pouco mais de um ano. Prova disso foi o diálogo que os três tiveram durante um show que Ivete Sangalo fez no fim do ano - e que Sabrina mostrou agora no seu canal no YouTube. Quando a cantora chamou a japa para subir ao palco, a baiana logo sentiu pela falta de Duda, que tinha ido ao banheiro bem na hora. Assim, quando ele apareceu já foi ogo se explicando:

- Fui ao banheiro e depois passei para pegar um gin para fazer o cavalheiro, para fazer irmãozinho...

Então, Ivete já disparou:

- Gente é muito comum isso. Um ano depois da criança nascida a pessoa começa a lembrar que existe sacanagem. Até um ano de idade a sacanagem vai para o buraco...

Rindo, Sabrina falou:

- Ai, Ivete, só você.

E rápida no gatilho como sempre foi, Ivete disparou:

- Só eu não, todas as mulheres são assim!

Sabrina, então, explicou a brincadeira:

- Só a Ivete para fazer eu colocar um tênis para vir ao show, porque eu estava querendo colocar um salto para usar essa roupa, e ainda ter que transar depois.

E, por fim, a cantora deu a dica:

- Tem que transar, deixa eu dar uma dica, tem que transar. No começo você fala: C****e, estou tão cansada, com uma dor na lombar. Daí começa aquela coisa e você fala: O papai, que gostoso. O papai não para. E assim vai até de manhã.

Essas duas são mesmo um sarro, né?