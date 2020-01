Astro de Highlander, Stan Kirsch é encontrado morto em Los Angeles

14/01/2020 | 14:10



Um notícia triste para os fãs de Highlander. Stan Kirsch, mais conhecido como Richie Ryan na série, foi encontrado morto na sua casa em Los Angeles, nos Estados Unidos, aos 51 anos de idade, segundo informações divulgadas pelo TMZ.

Os policiais contaram ao site norte-americano que Kristyn Green, mulher do ator, o encontrou no dia 11 de janeiro no banheiro da casa do casal e que ele teria cometido suicídio por enforcamento. A notícia foi divulgada apenas em 14 de janeiro, quando foi revelado que paramédicos chegaram a ser chamados, mas que ele foi declarado morto no local e não chegou a ser levado ao hospital.

- Quero agradecer a todos pela enxurrada de amor e apoio. Não pude responder a todas as mensagens, ligações, e-mails, mas li ou ouvi a cada um deles. Me sinto cercada de amor e sou eternamente grata a cada um de vocês, disse a esposa do ator nas redes sociais.

Kirsch tinha importantes trabalhos em seu currículo, como as séries JAG, General Hospital e uma participação em Friends, quando viveu um namorado de Monica, papel de Courteney Cox. Mas o mais conhecido deles foi sua atação nas seis temporadas da série original Highlander.