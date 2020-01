Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



14/01/2020 | 13:51



Com quase meio século de existência, o Salão de de Arte Contemporânea Luiz Sacilotto, organizado pela Casa do Olhar Luiz Sacilotto, de Santo André, está com as inscrições abertas até o dia 31.

Elas devem ser feitas pela plataforma CulturAZ (culturaz.santoandre.sp.gov.br/projeto/589/) e, na mesma página, está disponível o edital. A inscrição é gratuita para artistas e/ou coletivos brasileiros.

A seleção será em duas fases: a primeira é a escolha dos portfólios. O resultado será disponibilizado na plataforma CulturAZ a partir do dia 16 de março. Já na segunda fase será feita a seleção final das obras.

O resultado será divulgado no mesmo site dia 7 abril e a mostra será aberta dia 25 de abril, dentro da programação de aniversário dos 467 anos da cidade.