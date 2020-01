The Black Circus se apresenta em Mauá

Miriam Gimenes



15/01/2020 | 07:49



Circo é sinônimo de diversão. E quando ele entra em atividade no período de férias, então, não só as crianças como também os pais aproveitam os espetáculos para viajar neste mundo mágico, capaz de entreter pessoas de todas as idades. É com essa proposta que o The Black Circus chegou a Mauá, mais especificamente no Paço Municipal (Avenida João Ramalho, 205), onde fica até o dia 23 de fevereiro. E o mais importante: as apresentações são gratuitas. Basta chegar com 40 minutos de antecedência para garantir o ingresso, que é limitado.

O The Black foi idealizado por Lucas D’Amico, que desde criança é apaixonado pela arte circense. Uma vez adulto, resolveu tirar o projeto do papel, de não apenas levar diversão para as cidades, mas também disponibilizá-lo sem nenhum custo. “Hoje faço circo de graça para que todas as pessoas, todas as crianças, tenham acesso ao circo, à magia circense, independentemente do dinheiro que essas famílias têm. Muitas pessoas não têm condições de pagar a entrada de um circo e é por isso que eu faço o meu circo gratuito.” Para tanto, ele tem o apoio de muitas pessoas. “Minha família me ajudou bastante, tenho dois irmãos e uma irmã, eles abraçaram esse projeto comigo e seguem comigo e a gente segue com essa união familiar”, comemora.

Na estrada há cerca de quatro anos, o circo passa por diversas cidades do Brasil e com artistas não só daqui – Bahia, São Paulo, Minas Gerais –, mas também do Exterior, como uruguaios e argentinos. E o seu ideal é de romper os limites brasileiros e chegar à África.

As apresentações são realizadas toda segunda, quinta e sexta-feira, às 20h30 e, aos sábados e domingos, às 16h, 18h e 20h30. Mais informações em 4512-7480.