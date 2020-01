Música vira meme sobre relacionamento de Bruna Marquezine e Neymar Jr.

14/01/2020 | 13:11



O Carnaval está chegando e, com ele, os hits do verão! Lançada em novembro, a canção Tudo OK de Thiaguinho MT, em parceria com Mila e JS O Mão de Ouro, está fazendo sucesso na internet - tanto que serviu de meme para falar sobre o relacionamento de Bruna Marquezine e Neymar Jr.!

A letra da canção diz:

É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez/Cabelo ok, marquinha ok, sobrancelha ok, unha tá ok/Brota no bailão pro desespero do seu ex/Se ele te trombar vai se arrepender/Uma bebê dessas, nunca mais ele vai ter.

Não demorou para que internautas fizessem montagens de vídeos em que Neymar aparece perplexo, enquanto bruna mostra, justamente, seu cabelo, sua marquinha, sua sobrancelha e suas unhas! Além disso, a atriz aparece dançando muito e se divertindo.

Os fãs aprovaram a brincadeira:

Melhor meme da vida, depois me perguntam do porquê eu amar a internet.

O problema desse vídeo é que ele acaba! Bruna rainha, Neymar nadinha.