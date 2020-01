Ferrugem é acusado de vazar fotos íntimas da ex-namorada

14/01/2020 | 13:10



O cantor Ferrugem está sendo acusado de ter vazado fotos íntimas de uma ex-namorada através do Instagram e de um grupo no Whatsapp. A informação foi divulgada pelo colunista Alessandro Lo-Bianco no programa A Tarde é Sua, da última segunda-feira (13).

Uma audiência sobre o caso está marcada para o dia 4 de março, no Juizado Especial Criminal do Rio de Janeiro. Para o colunista, a advogada da ex do cantor afirmou que é a quinta tentativa de audiência com ele, que sempre alega compromissos e não comparece ao local.

Entenda o caso

Antes de casar com Thais Vasconcellos em 2018, Ferrugem teve um relacionamento de cerca de dois anos e meio com uma moça. Segundo o colunista do A Tarde é Sua, os dois trocavam fotos íntimas, já que por conta da agenda lotada de shows do rapaz, eles acabavam namorando à distância. Após o término da relação, as fotos teriam sido vazadas na internet por um suposto perfil falso atribuído a ele.

Em 2017, quando Ferrugem brigou com Thais, a moça teria encontrado com o cantor e visto que as fotos que enviava ainda estavam no laptop do artista. Indignada, ela pediu para que fossem apagadas, mas meses depois elas vieram à tona. Quando os cliques já estavam na internet, ela tentou entrar em contato com Ferrugem, mas acabou sendo bloqueada nas redes sociais.

Procurada, a assessoria de Ferrugem enviou a seguinte nota:

A assessoria jurídica do Artista Ferrugem, através de seu advogado José Estevam Macedo Lima, vem a público esclarecer que, em nenhum momento, o Cantor deixou de comparecer a qualquer audiência ou se absteve de cumprir qualquer determinação judicial. Declara, ainda, que o fato a ele imputado pela Sra. Ranielly Brozon não é verídico e que não existe qualquer prova de autoria nos autos do processo.Nessa oportunidade, o Cantor lamenta o ocorrido e informa que sua vida particular está sempre pautada em valores éticos e morais e que repudia veementemente o sensacionalismo e especulações envolvendo sua vida pessoal ou familiar, devendo esta ser sempre preservada.