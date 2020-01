Thiago quer que Consórcio execute revitalização da Av.dos Estados

Daniel Tossato

O deputado estadual Thiago Auricchio (PL), de São Caetano, sugeriu que o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC execute as obras de revitalização da Avenida dos Estados, que liga a região à Capital, passando por Mauá, Santo André e São Caetano.

O parlamentar esteve na manhã desta terça-feira (14) na primeira assembleia de prefeitos do ano e declarou que, via Frente Parlamentar do Grande ABC, buscará reunião com o vice-governador e secretário de Governo do Estado, Rodrigo Garcia (DEM), para que haja liberação dos R$ 40 milhões em emenda parlamentar para as intervenções na via.

“Temos seis deputados na região, eu, a Carla (Morando, PSDB), o Luiz Fernando (Teixeira, PT), o (Teonilio) Barba (PT), o Márcio da Farmácia (Podemos) e o Coronel Nishikawa (PSL). Podemos, todos juntos, colaborar para tirar esses projetos do papel. Queremos marcar reunião com o secretário (Marcos) Penido (de Infraestrutura e Meio Ambiente) para tratar desse assunto, além do vice-governador Rodrigo Garcia”, disse Thiago.

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), já pleiteou recursos para executar, pelo menos no lado andreense, obras para melhorias na Avenida dos Estados. O pedido foi feito ao secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi (PSDB). Ele adiantou ao Diário no fim do ano passado que, mesmo se não houver aceite do governo paulista, vai tocar o projeto com recursos municipais.

A revitalização da Avenida dos Estados é pleito antigo do Grande ABC. A via sofre com diversos problemas, entre eles asfaltamento precário, ausência de zeladoria às margens do Rio Tamanduateí e sinalização falha.