Meghan Markle teria sido impedida de participar por telefone de reunião com a família real

14/01/2020 | 12:11



Recentemente, os fãs da realeza foram pegos de surpresa com um anúncio e tanto de príncipe Harry e Meghan Markle, que resolveram se afastar da família real. E para resolver essa situação do afastamento, a Rainha Elizabeth II convocou uma reunião com alguns membros mais importantes.

Estiveram presentes príncipe Charles, príncipe William e príncipe Harry e, após o encontro, a monarca divulgou uma nota declarando apoio à decisão do neto e da esposa dele.

Segundo o jornal britânico Daily Mirror, Meghan Markle foi impedida de participar da reunião por telefone, de acordo com uma pessoa de dentro do palácio:

- Era uma discussão de família altamente confidencial, não uma conferência por telefone.

No dia, o pai de Archie ainda teria chegado duas horas antes que o pai e o irmão para se encontrar com a avó e poder ter uma conversa a sós com ela.