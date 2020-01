Rodrigo Santoro celebra indicação de Klaus ao Oscar

14/01/2020 | 12:11



Rodrigo Santoro usou o Instagram na última segunda-feira, dia 13, para celebrar a indicação ao Oscar do desenho Klaus, na categoria de Melhor Animação. Na produção natalina da Netflix, o ator trabalhou como dublador e fez a voz, na versão brasileira, de um dos protagonistas da história, Jesper.

Que alegria receber a notícia de que #Klaus foi indicado ao #Oscar2020 na categoria "Melhor Animação". Parabéns a todos que fizeram parte dessa construção tão bonita. É, sem dúvida, uma história que emociona crianças e adultos. Se ainda não assistiu, aproveite: está disponível na @netflixbrasil@theacademy , escreveu Santoro na legenda da publicação comemorativa.

Fernanda Vasconcellos que dá voz à personagem Alva pulicou a mesma mensagem de Rodrigo Santoso, enquanto

Daniel Boaventura, que dubla o personagem Klaus, deixou uma mensagem para lá de especial para celebrar o sucesso do trabalho:

Uma grande alegria saber da indicação de Klaus ao Oscar de Melhor Animação na premiação deste ano. Parabéns ao diretor Sergio Pablos por desenvolver mais uma linda história inspirada na magia do Natal, que encantou e ainda pode tocar outros tantos corações. Fico muito feliz por ter contribuído com a dublagem brasileira dando voz a Klaus, ao lado dos queridos @rodrigosantoro e @fevasconcellos. Um abraço também aos dubladores da versão original, Jason Schwartzman, J. K. Simmons, @rashidajones e toda a equipe. Agora é aguardar a cerimônia no mês que vem e torcer. Quem ainda não viu ou quer ver de novo, pode assistir ao filme na @netflixbrasil, escreveu.

Klaus disputa a desejada estatueta do Oscar com Toy Story 4, Link Perdido, Como Treinar seu Dragão 3 e I Lost My Body.